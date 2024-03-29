Умеров и Остин обсудили потребность Украины в снарядах и ПВО

Министры обороны Украины и США Рустем Умеров и Ллойд Остин провели телефонный разговор 29 марта, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Представитель американского Минобороны Патрик Райдер отметил, что министры обсудили ситуацию на поле боя в Украине и последние ракетные обстрелы Россией украинских городов и критической инфрастуктуры.

Он добавил, что Остин и Умеров "обсудили потребности Украины в дополнительных артиллерийских, противовоздушных и других средствах, а также насущную потребность в дополнительном ассигновании на национальную безопасность, которое позволит Украине продолжать борьбу против российской агрессии".

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 миллиардов долларов помощи для Украины сейчас блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ранее фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.