Зеленский: Украине придется отступать без военной помощи от США

Украине придется отступать шаг за шагом в случае, если Соединенные Штаты Америки не возобновят военную помощь, сообщает РБК-Украина.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post.

"Если нет поддержки США, значит, у нас нет ни ПВО, ни ракет Patriot, ни помех для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это значит, что мы будем возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шажками", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства объяснил, что если для обороны линии фронта нужно 8 тысяч артиллерийских снарядов в день, а есть только 2 тысячи, то приходится "вернуться назад, сделав линию фронта короче". В ином случае россияне могут прорваться в крупные города.

"Мы пытаемся найти способ не отступать", - отметил Зеленский.

Отсутствие помощи от США

Напомним, Конгресс США несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине.

Это связано с разногласиями в Палате представителей, поскольку Сенат уже принял законопроект, который предусматривает около 60 млрд долларов для нашей страны.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить такую инициативу на голосование. Он хочет, чтобы в законопроекте с деньгами для Украины также содержались жесткие меры для охраны американских границ от мигрантов.

На этом фоне в Палате представителей начали сбор подписей, чтобы вынести документ на рассмотрение в обход Джонсона.