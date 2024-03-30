Центрэнерго: Россияне почти полностью разрушили Змиевскую ТЭС
Террористические войска России разрушили одну из крупнейших ТЭС Харьковщины - Змиевскую, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Центрэнерго.
Удар 22 марта уничтожил все блоки, повредил вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полной - до значительной.
Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования.
Поэтому возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры по сумме, которая необходима на восстановление, а также каких-то прогнозов по времени ремонтов - нет.
Министр энергетики Герман Галущенко пообещал помощь через доноров.
"Деньги есть. Есть соответствующий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать!".