В Белом доме назвали цель последних российских ракетных атак по Украине

Белый дом назвал последние ракетную атаку России на энергосеть Украины попыткой российского диктатора Владимира Путина "погрузить" страну "в темноту", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит официальное заявление спикера Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон.

Отмечается, что в ночь на пятницу, 29 марта, Россия осуществила одну из крупнейших воздушных атак на энергосистему Украины с начала войны, "лишив многих людей по всей стране тепла, воды и электроэнергии во все еще холодные дни ранней весны".

"Эти бомбардировки - часть серии российских атак на критически важную инфраструктуру Украины - являются ужасным напоминанием об усилиях Владимира Путина сломить дух украинского народа и погрузить его во тьму" , - говорится в заявлении.

В заявлении Уотсон призвала Палату представителей Конгресса США принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, что позволит направить Украине больше средств противовоздушной обороны.

"Потребность Украины является неотложной, и мы не можем позволить себе дальнейших задержек" , - подчеркнула представитель Совета нацбезопасности США.

Ракетная атака на Украину 29 марта

В ночь на 29 марта россияне выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет различных типов. Силы ПВО уничтожили 56 беспилотников и 29 ракет.

Враг умышленно целился по объектам энергетики и атаковал три ТЭС, в частности Каневскую и Днестровскую ГЭС, серьезно повредив их оборудование. Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Из-за обстрелов в семи областях введены графики отключения электроэнергии.