ISW: РПЦ предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию
Русская православная церковь московского патриархата объединила несколько кремлевских идеологических нарративов, пытаясь сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
РПЦ МП усилила кремлевскую риторику относительно войны России в Украине и назвала ее экзистенциальной и цивилизационной "священной войной", что является значительным отклонением для российской власти, которая до сих пор старательно избегала официальной формулировки вторжения России в Украину как любой "войны".
РПЦ МП, похоже, объединяет предыдущие параллельные кремлевские нарративные усилия в относительно целостную идеологию, сосредоточенную на национальной идентичности и демографическом возрождении, которая обещает россиянам период национального возрождения в обмен на социальные и гражданские обязанности.
РПЦ МП подчеркнула, что "восстановление единства русского народа" из-за войны в Украине является ключевым условием выживания и успешного развития России в течение XXI века.
Аналитики ISW считают, что этот призыв к восстановлению является полномасштабным уничтожением украинской нации и затягиванием ее в Россию.
РПЦ МП имеет целью также конвертировать этнических белорусов в российскую нацию через свою концепцию "доктрины триединства", а также массово репатриировать других "соотечественников" за рубежом.
Кремль может решить не полностью присоединяться публично к ультранационалистической идеологии, которую РПЦ МП предложила, но, скорее всего, позаимствует и использует ее для поддержки военных действий в Украине и любых будущих актов агрессии против соседей России и Запада.
Ключевые выводы ISW за 29 марта:
- Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП), подконтрольная Кремлю организация и известный инструмент в арсенале российской гибридной войны, провела Всемирный русский народный собор в Москве 27-28 марта и одобрила идеологический и политический документ, который объединил несколько кремлевских идеологических нарративов, очевидно, пытаясь сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России.
- РПЦ МП усилила кремлевскую риторику о войне России в Украине и представила ее как экзистенциальную и цивилизационную "священную войну", что является важным шагом для российской власти, которая до сих пор тщательно избегала официального определения российского вторжения в Украину как "войны".
- РПЦ МП призвала к кодификации элементов "русского мира" и, возможно, измеряет общественную поддержку формального включения этнических украинцев и белорусов в кремлевскую концепцию русской нации.
- РПЦ МП особенно подчеркивает потребность России в традиционных семейных ценностях и обновленной миграционной политике для противодействия продолжающемуся демографическому кризису в России.
- Похоже, что РПЦ МП объединяет ранее параллельные нарративные усилия Кремля в относительно целостную идеологию, сосредоточенную на национальной идентичности и демографическом возрождении, которая обещает россиянам период национального возрождения в обмен на социальные и гражданские обязанности.
- Украинский главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что нехватка материально-технических средств, вызванная задержкой западной помощи в сфере безопасности, ограничивает украинские силы и заставляет Украину вести стратегическую оборону.
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