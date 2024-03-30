Силы обороны ночью уничтожили 9 из 12 вражеских "Шахедов"

Россия в ночь на 30 марта выпустила по Украине 12 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили 9 вражеских дронов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Воздушных сил Украины.

Как отмечается, ночью 30 марта 2024 г. враг ударил по территории Донецкой области четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками из мыса Чауда, Крым.

Силы противовоздушной обороны сбили 9 из 12 вражеских беспилотников. К отражению атаки были привлечены подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Ночная атака РФ

Напомним, в ночь на 30 марта во время воздушной тревоги враг начал атаковать Одессу и район ударными беспилотниками , в области работала ПВО. Около 02:04 Воздушные силы сообщили о БпЛА в направлении Одесской области, Татарбунарского района.

Кроме того, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ночной атаке и отметила, что "в Одесской области попаданий не допущено, однако в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территорию элеватора".