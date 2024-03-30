ДТЭК: В Донецкой и Днепропетровской областях отменили отключение света
Благодаря стабилизации энергетической ситуации - энергетика удалось отменить отключение света в Днепропетровской и Донецкой областях, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Диспетчерский центр "Укрэнерго" был вынужден применить графики аварийных отключений на период вечернего максимума потребления в Донецкой и Днепропетровской области из-за отсутствия достаточного количества генерирующих мощностей.
30 марта энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в этих областях и отменить отключения.
При этом, плановые или экстренные ограничения света все еще применяются в Харьковской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
Напомним:
В результате российской атаки 22 марта была разрушена Змиевская ТЭС, которая является крупнейшей станцией в Харьковской области и одной из крупнейших в Украине.