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Украинцы теперь смогут жениться по видеосвязи в "Дії"

Украинцы теперь смогут жениться по видеосвязи в "Дії"
Фото: sluga-narodu.com

Жениться за несколько кликов можно будет в "Дії", сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Правительство приняло постановление о регистрации брака онлайн. Теперь украинцы будут жениться прямо в приложении. Это особенно важно для пар, которые из-за войны не могут быть рядом.

В приложении только нужно отправить заявление, а работник ДРАЦС будет проводить церемонию бракосочетания по видеосвязи. Невесты подписывают актовую запись о браке. Подписью.

"Клик-клик — и женаты. Превращаем ваши мечты в цифровую реальность", — говорят в Минцифри.
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