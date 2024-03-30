Украинцы теперь смогут жениться по видеосвязи в "Дії"

Жениться за несколько кликов можно будет в "Дії", сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Правительство приняло постановление о регистрации брака онлайн. Теперь украинцы будут жениться прямо в приложении. Это особенно важно для пар, которые из-за войны не могут быть рядом.

В приложении только нужно отправить заявление, а работник ДРАЦС будет проводить церемонию бракосочетания по видеосвязи. Невесты подписывают актовую запись о браке. Подписью.