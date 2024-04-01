Спикер Джонсон пообещал вынести на голосование помощь Украине – конгрессмен

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос финансирования помощи Украине. Это произойдет после возвращения Конгресса с пасхальных каникул.﻿ Об этом сказал глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Спикер сделал очень четкие заявления о том, что когда мы вернемся, это будет следующим главным вопросом повестки дня. После того, как мы только что приняли все законопроекты, финансирующие федеральное правительство, я верю, что это будет иметь преимущественную поддержку в Конгрессе, и мы положим законопроект на стол президента" , - сказал Тернер в эфире программы Face the Nation.

Конгрессмен отметил, что спикер Джонсон дал понять, что он поддерживает Украину, как непосредственно украинскому президенту Владимиру Зеленскому, так и публично.

"Он публично сделал эти заявления, а также генсекретарю НАТО" , - добавил глава комитета по разведке.

Палата представителей США должна вернуться с пасхальных каникул уже 9 апреля. Тернер выразил надежду, что Конгресс США сможет одобрить помощь Украине до того, как Палата представителей снова уйдет на каникулы с 22 апреля.

"Конечно, это моя надежда. Президент Зеленский ясно дал понять спикеру Джонсону, что мы находимся в критической точке. Директор ЦРУ и министр обороны, все четко дали понять, что мы находимся на критическом этапе, который начинает влиять не только на моральное состояние воюющих украинцев, но и на их способность воевать. Путин это знает. Очевидно, мы не можем позволить Путину победить" , - подчеркнул он.

Рассмотрение помощи Украине в Конгрессе

Напомним, Конгресс США еще с минувшей осени не может прийти к согласию по поводу просьбы президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине.

В этом году Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение.

Против сенатского законопроекта выступал спикер Джонсон. Он заявлял, что хочет, чтобы в документе также были жесткие меры по охране американских границ от мигрантов.

Зеленский на днях в интервью The Washington Post заявил, что без американской помощи Украине придется отступать на фронте. До этого украинский президент провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей.