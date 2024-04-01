В Минагрополитики рассказали, когда могут договориться о транзите с Польшей

Украинские и польские Аграрные ассоциации на следующей неделе продолжат переговоры по транзиту зерна и других продуктов и разблокированию границы.﻿ Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По словам чиновника, в первые две недели апреля планируется широкая встреча польской и украинской сторон, на которой аграрии двух стран могут найти общий язык. Ожидается, что это также может стать основополагающим для договоренностей на межгосударственном уровне.

Высоцкий отметил, что на встречах между Украиной и Польшей впервые состоялась "такая профильная и профессиональная дискуссия".

Замминистра рассказал, что теперь должны по направлениям Ассоциации отработать каждую отрасль, чьи представители были на переговорах. Речь идет о такой продукции, как малина, сок, мед, яйца, зерновые, мясо птицы.

Как рассказал Высоцкий, в результате они должны финализировать договоренности уже в готовом виде. Конкретный результат, как надеется Киев, будет в первые недели апреля.

Переговоры Украины и Польши по агропродукции и разблокированию границы

Напомним, 28 марта Украина вместе с Польшей и Европейским союзом провела переговоры по разблокированию границы и поиску общих позиций, в частности по зерновому вопросу.

Встреча правительственных делегаций (от Украины возглавил премьер-министр Денис Шмыгаль, с польской стороны был его коллега Дональд Туск) состоялась в Варшаве, по результатам которой стороны подписали совместное заявление. Следующие консультации должны состояться в следующем году в Киеве.

По словам Шмыгаля, украинское правительство разработало пять шагов, направленных на решение этой проблемы.

Как заявил позже министр аграрной политики Украины Николай Сольский, запланированы новые переговоры по разблокированию границы. В узком формате они пройдут на следующей неделе, а в широком - в следующем месяце.