Беспилотники из Йемена атаковали израильский город Эйлат
Израильский Эйлат подвергся воздушной атаке из Йемена. В городе звучала сирена и были слышны звуки взрывов, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.
Сообщается, что на Эйлат летели два беспилотника. Очевидцы сообщили об звуках взрыва. На другом видео заметны несколько машин скорой помощи возле военно-морской базы в курортном городе на Красном море.
Также очевидцы сообщают о дыме в результате атаки.
По словам Армии обороны Израиля, в город проникла вражеская воздушная цель, которую военные поразили.
"После сирен, прозвучавших в городе Эйлат и районе Хевел-Эйлот о проникновении вражеского самолета, солдаты ЦАХАЛа обнаружили подозрительную воздушную цель, которая пересекла с востока территорию Израиля. Цель упала в районе Эйлатского залива. Сообщений о пострадавших не поступало, зданию был нанесен незначительный ущерб", - написали ЦАХАЛ.