Беспилотники из Йемена атаковали израильский город Эйлат

Израильский Эйлат подвергся воздушной атаке из Йемена. В городе звучала сирена и были слышны звуки взрывов, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Сообщается, что на Эйлат летели два беспилотника. Очевидцы сообщили об звуках взрыва. На другом видео заметны несколько машин скорой помощи возле военно-морской базы в курортном городе на Красном море.

Также очевидцы сообщают о дыме в результате атаки.

אמבולנסים הגיעו למקום בו נפל חלק המיירט באילת צילום: יהודה בן יתח pic.twitter.com/GhmaH9kLlC — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) March 31, 2024

По словам Армии обороны Израиля, в город проникла вражеская воздушная цель, которую военные поразили.