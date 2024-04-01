В Украине упростили декларирование экспресс-отправлений и уплату пошлины

Украинцы могут легко декларировать экспресс-отправления и оплачивать таможенные платежи прямо со смартфона, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Возможность декларировать экспресс-отправку и оплачивать таможенные платежи прямо со смартфона реализовала Государственная таможенная служба в Личном кабинете на веб-портале "Единое окно для международной торговли".

Это можно сделать путём подачи электронной таможенной декларации М-16.

Для упрощения процесса реализован ряд сервисных функций: