В Украине упростили декларирование экспресс-отправлений и уплату пошлины
Украинцы могут легко декларировать экспресс-отправления и оплачивать таможенные платежи прямо со смартфона, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.
Возможность декларировать экспресс-отправку и оплачивать таможенные платежи прямо со смартфона реализовала Государственная таможенная служба в Личном кабинете на веб-портале "Единое окно для международной торговли".
Это можно сделать путём подачи электронной таможенной декларации М-16.
Для упрощения процесса реализован ряд сервисных функций:
- подавляющее большинство граф декларации заполняется автоматически;
- автоматически производится машинный перевод названий товаров и другой информации на украинский язык;
- возможность во многих случаях подбора кода товара по УКТ ВЭД;
- расчет налогов производится в автоматическом режиме;
- предусмотрено автозаполнение тех реквизитов, которых не хватает в предварительной информации - в том случае, если гражданин ранее уже пользовался этим сервисом.