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Курс валют НБУ на 1 апреля

Курс валют НБУ на 1 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 1 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 31 марта, снизился до отметки 38.9974 за 1 доллар.

Евро подешевел на 21 коп до 42.1601 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 31 коп до 49.2498 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 35 коп до 43.0340 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 5 коп до 9.7772 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.997400 --0.224
EUR Евро 42.160100 --0.2069
GBP Фунт стерлингов 49.249800 --0.3143
CHF Швейцарский франк 43.034000 --0.3525
PLN Польский злотый 9.777200 --0.0517

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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