Курс валют НБУ на 1 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 1 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 31 марта, снизился до отметки 38.9974 за 1 доллар.

Евро подешевел на 21 коп до 42.1601 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 31 коп до 49.2498 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 35 коп до 43.0340 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 5 коп до 9.7772 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.997 400 EUR Евро 42.160 100 GBP Фунт стерлингов 49.249 800 CHF Швейцарский франк 43.034 000 PLN Польский злотый 9.777 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.