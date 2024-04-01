Курс валют НБУ на 1 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 1 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 31 марта, снизился до отметки 38.9974 за 1 доллар.
Евро подешевел на 21 коп до 42.1601 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 31 коп до 49.2498 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 35 коп до 43.0340 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 5 коп до 9.7772 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.997400
|EUR
|Евро
|42.160100
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.249800
|CHF
|Швейцарский франк
|43.034000
|PLN
|Польский злотый
|9.777200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.