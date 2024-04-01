Генштаб: На передовой более 50 столкновений, больше всего – на Новопавловском направлении

За прошедшие сутки на передовой произошло 53 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего оккупанты атакуют на Новопавловском направлении - зафиксировано 22 атаки.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 1 апреля.

Всего враг нанес 22 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Александровка Сумской области; Казачья Лопань, Огурцово, Харьков, Борщева, Волчанск, Петропавловка, Котляровка, Чернещина, Первомайское Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Часов Яр, Раздоловка, Уманское, Новобахмутовка, Очеретино, Бердичи, Орловка, Новомихайловка, Победа, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Гуляйполе, Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 13 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 2 раза атаковал позиции наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 зенитно-ракетных комплексах противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 пунктам управления БпЛА, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭС и 1 артиллерийскому средству врага.