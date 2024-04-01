США поставили Израилю более двух тысяч мощнейших авиабомб

США поставили Израилю более 1800 бомб Mark 84 и примерно 500 бомб Mark 82, которые являются свободнопадающими, но их можно превратить в высокоточное оружие. Со ссылкой на NBC, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Бомбы являются частью пакета вооружений, который был одобрен для Израиля много лет назад, но выполняется только сейчас, рассказали изданию два высокопоставленных чиновника из администрации президента США Джо Байдена.

Mark 84 и 82 — это свободнопадающие бомбы, которые можно превратить в высокоточные с помощью комплекта наведения, предоставленного США Израилю ранее.

"Это бомбы, которые могут уничтожить целые кварталы" , - сказал один из чиновников о MK84.

Поставка состоялась после того, как представители США заявили, что Израиль предоставил Вашингтону гарантии использования американского оружия в соответствии с законами войны.

Израиль ежегодно получает от США 3,8 миллиарда долларов военной помощи, но растет критика продолжения снабжения Израиля оружием со стороны США из-за сообщения о росте числа погибших среди гражданского населения.

Армия Израиля планирует начать наземное вторжение в город Рафах у границы с Египтом на юге сектора Газа. Это последний населенный пункт, который находится под контролем палестинского движения ХАМАС.

Во время недавнего разговора с начальником штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Герцами Халеви председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что США "не смирятся" с массовыми жертвами среди гражданского населения в Рафахе, учитывая количество жертв среди гражданского населения в северной и центральной частях полосы Газы.

Браун подытожил предложение Вашингтона, которое включает в себя защиту границы Сектора Газы с Египтом посредством технологических достижений для предотвращения контрабанды оружия через Филадельфийский коридор, изоляцию города Рафах и проведение точечных рейдов, а также создания совместного центра управления для координации целевых операций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные готовятся вывести более миллиона палестинских гражданских лиц из Рафаха.

В Израиле начались четырехдневные протесты с требованием отставки правительства. Митингующие требуют досрочных выборов.