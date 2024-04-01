РФ за сутки потеряла 700 военных и 20 танков – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 710 своих военных, 20 танков, 32 артиллерийские системы, 26 беспилотников и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 442 880 (+710) человек,
- танков − 6 986 (+20) ед,
- боевых бронированных машин – 13 321 (+17) ед,
- артиллерийских систем − 11 082 (+32) ед,
- РСЗО − 1 023 (+0) ед,
- средств ПВО − 744 (+1) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8757 (+26) ед,
- крылатых ракет − 2 057 (+9) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 14 752 (+35) ед,
- специальной техники – 1 826 (+3) ед.