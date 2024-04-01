РФ за сутки потеряла 700 военных и 20 танков – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 710 своих военных, 20 танков, 32 артиллерийские системы, 26 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.04.24 ориентировочно составили: