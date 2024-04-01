Спикер Джонсон анонсировал нововведения в законопроекте о помощи Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в вопросе помощи Украине, который должен быть вынесен на голосование после пасхальных каникул, будут некоторые "важные нововведения". Об этом пишет The Hill, сообщает Лига.net.

"Мы работаем над тем, чтобы достичь консенсуса. Мы говорили со всеми членами, особенно сейчас, во время работы в округе. Когда мы вернемся после этого периода работы, мы будем продвигать продукт [законопроект с помощью Украине], но я думаю, что у него будут некоторые важные нововведения" , – сказал он.

Джонсон объяснил, что имел в виду, например, вариант предоставления Украине помощи в кредит, о чем шла речь и раньше.

Таким образом, считает он, можно успокоить консерваторов, которые считают, что США делают "слишком много" для Украины.

Кроме того, рассматривается вариант предоставления Украине помощи в виде доходов от замороженных российских активов.