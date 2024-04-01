После "выборов" Путин активно сосредоточился на противостоянии с Западом – ГУР
После так называемых "выборов президента" российский диктатор Владимир Путин сосредоточен на возможном противостоянии с Европой и НАТО. Со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого в программе "Security talks", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Как пояснил Скибицкий, стратегия России в отношении Украины осталась неизменной. В первую очередь, речь идет о полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Это видно по активным штурмовым действиям врага.
В то же время после фарса, который в России называют "выборами" диктатор сосредоточится на продолжении агрессивной политики.
"Он прошел этот очередной этап непосредственного удержания власти, и сейчас будет решать те задачи, которые стоят перед ним в отношении Украины и не только. Такая активная подготовка к возможному противостоянию вообще с Европой, с НАТО, с США - это уже началось на уровне заявлений. Именно на это будут сейчас сосредоточены все усилия", - рассказал представитель ГУР.