После "выборов" Путин активно сосредоточился на противостоянии с Западом – ГУР

После так называемых "выборов президента" российский диктатор Владимир Путин сосредоточен на возможном противостоянии с Европой и НАТО.﻿ Со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого в программе "Security talks", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как пояснил Скибицкий, стратегия России в отношении Украины осталась неизменной. В первую очередь, речь идет о полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Это видно по активным штурмовым действиям врага.

В то же время после фарса, который в России называют "выборами" диктатор сосредоточится на продолжении агрессивной политики.