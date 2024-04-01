Украинцы увеличили валютные сбережения более чем на 3 млрд долларов – НБУ

Национальный банк Украины сообщил о росте темпов роста наличной валюты у населения и бизнеса на 50%.﻿ Об этом говорится в обзоре платежного баланса НБУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"За январь-февраль 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 3,1 млрд долларов, за соответствующий период 2023 года - в 2,1 млрд долларов" , – говорится в сообщении.

НБУ не публикует абсолютные цифры, но предварительные открытые данные свидетельствуют сейчас, эта сумма превышает 120 млрд долларов. В то же время, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран указал на несовершенство статистики НБУ, которая не совсем корректно учитывает отток наличной валюты из Украины. По его расчетам, "на руках у населения и бизнеса не больше 60 млрд долларов".

Спрос на валюту в начале года

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в феврале 2024 года, составил 1,027 млрд долларов. Это на 45% меньше, чем рекордный за десять лет объем января (1,864 млрд долларов).

Напомним, население Украины в феврале 2024 года купило в банках 825 млн долларов. Объем покупки упал по сравнению с январем на 25%, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (1,103 млрд долларов).

Отметим, что иностранная валюта остается основной формой сбережений для украинцев. Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 млрд долларов. Этот объем включает в себя наличную валюту как населения, так и бизнеса.