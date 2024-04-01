Во Франции ожидают от Китая четких сигналов РФ касательно войны

Франция ожидает от Китая "очень четких сигналов России" в связи с войной на Украине.﻿ Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, котороое цитирует Le Dauphine, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы. Китай, очевидно, играет ключевую роль в обеспечении независимости Украины и уважения международного права, включая ее суверенитет" , - заявил он.

Западное сообщество регулярно призывает Китай играть более активную роль в этом конфликте, используя свое влияние на Россию.

"Эта война касается всего международного сообщества" , - заявил Сежурне.

Он также отметил, что Запад убежден, что прочного мира не будет, если он не будет согласован с украинцами.