В ВСУ объяснили, почему россияне меньше используют "Калибры"

Российские войска меньше применяют ракеты "Калибр" из-за сложностей с логистическими путями. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает Укринформ.

"Вероятнее всего, здесь комплекс причин, действительно. Для россиян сейчас проблематично и обслуживать выпускаемые "Калибры" ракетные установки и перезагружаться "Калибрами", потому что вся эта логистика и инфраструктура остается в севастопольских бухтах, а туда для ракетоносителей сейчас очень проблематично добраться" , - сказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас россияне ощущают опасность, есть подтверждение выводов британской разведки о том, что они укрепляют свой пункт базирования в Новороссийске и пытаются оградить его дополнительно.