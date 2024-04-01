США сообщили об уничтожении новых беспилотников йеменских хуситов

Соединенные Штаты заявили, что их военные обнаружили и уничтожили 30 марта в целях самообороны два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах Йемена, контролируемых боевиками-хуситами, которых поддерживает Иран. Об этом заявили в Центральном командовании армии США (CENTCOM), сообщает Европейская правда.

CENTCOM отметил, что один из них сбили над Красным морем, другой – на земле, когда тот был готов к запуску.

Согласно сообщению, военные определили, что эти беспилотные летательные аппараты представляют угрозу для американских и коалиционных сил и торговых судов в регионе.

"Эти действия необходимы для защиты наших сил, обеспечения свободы судоходства, а также для того, чтобы сделать международные воды более безопасными и надежными для американских, коалиционных и торговых судов" , – заявляет CENTCOM.

На прошлой неделе сообщалось, что американские военные в Красном море уничтожили четыре беспилотника йеменских боевиков-хуситов.

Ранее военно-морская миссия ЕС в Красном море уничтожила три баллистические ракеты и морской беспилотник боевиков-хуситов, поддерживаемых Ираном, для защиты торговых судов.