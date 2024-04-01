Япония выделила Украине 120 млн долларов гранта: на что пойдут деньги
Госбюджет Украины получил 118 млн долларов на безвозвратной основе от правительства Японии. Средства предоставлены в рамках проектов Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine) и "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
По данным Минфина, средства в рамках проектов HEAL и HOPE помогут правительству расширить спектр медицинских услуг и доступ к ним, а также обеспечить преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией России, восстанавливать жилищную инфраструктуру Украины.
Привлеченное грантовое финансирование от правительства Японии состоит из:
- 70 млн долларов в рамках проекта Всемирного банка HEAL Ukraine направлены на поддержку государственного бюджета, как возмещение понесенных расходов по программе медицинских гарантий.
- 48,2 млн долларов в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE). Средства по проекту направляются на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, нуждающихся в мелких и средних ремонтах.