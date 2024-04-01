Япония выделила Украине 120 млн долларов гранта: на что пойдут деньги

Госбюджет Украины получил 118 млн долларов на безвозвратной основе от правительства Японии. Средства предоставлены в рамках проектов Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine) и "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Минфина, средства в рамках проектов HEAL и HOPE помогут правительству расширить спектр медицинских услуг и доступ к ним, а также обеспечить преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией России, восстанавливать жилищную инфраструктуру Украины.

Привлеченное грантовое финансирование от правительства Японии состоит из: