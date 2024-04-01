В Раде предположили, при каких условиях в Украине заблокируют Telegram

Украина может заблокировать Telegram, если подтвердится утечка информации. Не исключено, что информация из мессенджера выдается секретным службам РФ. Об этом заявил глава Комитета по свободе слова Верховной рады Ярослав Юрчишин, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

"Для блокирования Telegram нужно иметь четкую аргументацию - решение СНБО по санкциям, например. А для этого должна произойти какая-то серьезная критическая ситуация с утечкой информации. Очень не хотелось бы, чтобы это произошло, поэтому нам нужно сделать выбор" , - сказал он.

Как значил депутат, "вероятно, какой-то контроль над Telegram со стороны России есть и у нас нет гарантии, что вся информация отдельных людей там под защитой и не выдается секретным службам РФ".

"Имеем ли мы 100% гарантию, что это Дуров владелец Телеграмма? По его словам, да. А он, на самом деле, мало что говорит. К тому же, нет информации о том, что Дуров отказался от российского паспорта. Он сейчас является гражданином ОАЭ, но это не предусматривает отказ от российского гражданства" , - сказал Юрчишин.

По его словам, истории, когда Telegram блокирует то, что не в пользу России, демонстрируют, что коммуникация у основателя компании Павла Дурова с путинским режимом, возможно, и осталась.