Сколько легковых авто купили украинцы в апреле: топ марок

В Украине продолжает расти спрос на новые легковые авто – в марте купили почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Наибольшее количество покупателей, в прошлом месяце, привлекла японская марка Toyota. Мартовский показатель Toyota – 1021 авто (+58%).

Второй результат у Renault – 955 ед. (+118%).

Skoda закончила месяц с показателем 452 проданных авто (+31%), что позволило ей занять третье место рейтинга.

На четвертом месте Volkswagen – 444 ед. (+3%).

Замыкает топ-5 марта BMW – 381 ед. (+7%).

Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер RENAULT Duster, избравший 920 покупателей.

Всего за первый квартал 2024 года в Украине было зарегистрировано 16,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 48% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.