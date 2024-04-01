Минэнерго сообщило об избытке электроэнергии в системе

Накануне в энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии, восстановлен незначительный экспорт. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

"Вчера фиксировался профицит в системе - из-за солнечной погоды и соответственно интенсивной выработки электроэнергии СЭС в течение дня НЭК Укрэнерго уменьшал нагрузку объектов ВИЭ суммарной величиной 1739 МВтч" , - информируют энергетики в Facebook.

Указано, что энергосистема работает стабильно и сбалансировано. По состоянию на утро аварийные отключения электроэнергии не применяются. При этом действуют графики почасовых ограничений в Харькове и ограничения сетевых потреблений для промышленности в Криворожском районе.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 14 296 МВтч. Предусматривается также незначительный экспорт – до 240 МВтч.