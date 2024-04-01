Польские фермеры планируют возобновить блокировку КПП "Угринов-Долгобычев" – пограничники

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков по двум пунктам пропуска, пропуская несколько грузовых транспортных средств в час или вообще ограничивая движение. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Через "Ягодин" и "Рава-Русская" польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши. На этих направлениях последний период фиксируются нулевые показатели пересечения границы" грузовиками на выезд из Украины" , - сказал Демченко.

Он уточнил, что через "Ягодин" пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки, за прошлый день таких было 70. По состоянию на утро, на двух заблокированных направлениях в очередях на территории Польши в целом находится 500 грузовиков, по 250 напротив каждого из них. Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Спикер напомнил, что ранее польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков по пунктам пропуска "Краковец", "Шегини" и "Устилуг", здесь сейчас происходит интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд. Очереди на территории Польши еще сохраняются на направлении "Краковца" - 950 грузовиков, "Шегини" - 600. Однако при той интенсивности движения, что есть сейчас, водителям не приходится неделями стоять в очередях.

В то же время Демченко отметил, что 2 апреля польские фермеры планируют возобновить блокировку в направлении пункта пропуска "Угринов-Долгобычев", где в четверг они временно прекратили свои действия на период Пасхальных праздников. Сейчас здесь движение происходит свободное в обоих направлениях.