Руководитель Rheinmetall призвал Европу "не надеяться на помощь США"

Европе следует отказаться от мнения, что США обязательно придут на помощь в случае возникновения военной угрозы для нее. Об этом заявил Financial Times глава совета директоров компании Rheinmetall AG Армин Паппергер, сообщает Корреспондент.

Блокирование конгрессменами США предоставления дополнительной помощи для Украины Паппергер назвал сигналом для Европы: Вашингтон "больше не будет платить за нее". По его словам, теперь США концентрируют свои силы на Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в случае возникновения полномасштабного вооруженного конфликта "США будут сосредоточены на Азии, а Европа останется полностью одна".

По его словам, вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США в ноябре 2024 года, процесс военного перевооружения в ФРГ продолжится. Однако возможная победа Дональда Трампа, по его мнению, окажет влияние на Германию.

Паппергер призвал европейские страны создавать крупные оружейные компании, способные конкурировать с американскими фирмами.

Он выразил мнение, что конкретным странам следует специализироваться на определенных военных технологиях. В перспективе важно размещать промышленные предприятия во многих странах и наращивать производство.