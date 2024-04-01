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Стал известен список погибших членов экипажа сбитого А-50У

Стал известен список погибших членов экипажа сбитого А-50У
Фото: Maxim Maksimov

На российских ресурсах появился список погибших оккупантов из дорогостоящего самолета А-50У, который был уничтожен в совместной операции Воздушных сил ВСУ и Главного управления разведки 23 февраля. В списке командир и его помощник, штурманы, инженеры и радист, сообщает Лига.net.

В запрещенной соцсети Вконтакте сообщество из города Иваново опубликовало новость о прощании с экипажем борта А-50У номер 42, который был сбит 23 февраля над территорией Краснодарского края РФ.

Россияне опубликовали список ликвидированных захватчиков:

  • Боровиков Валерий, майор, командир;
  • Чанцев Михаил, майор, помощник командира;
  • Провалов Александр, капитан, штурман;
  • Васильев Сергей, капитан, бортовой инженер;
  • Хрулёв Дмитрий, прапорщик, старший воздушный радист;
  • Федосов Сергей, майор, начальник расчета - старший смены;
  • Рулюк Александр, майор, штурман наведения - оператор;
  • Тельманов Валерий, лейтенант, штурман наведения - оператор;
  • Белов Алексей, капитан, старший бортовой инженер - оператор;
  • Солдаткин Егор, майор; бортовой инженер - оператор.

Собеседник сообщил, что эта информация соответствует действительности, но список может быть неполным.

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