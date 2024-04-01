Стал известен список погибших членов экипажа сбитого А-50У
На российских ресурсах появился список погибших оккупантов из дорогостоящего самолета А-50У, который был уничтожен в совместной операции Воздушных сил ВСУ и Главного управления разведки 23 февраля. В списке командир и его помощник, штурманы, инженеры и радист, сообщает Лига.net.
В запрещенной соцсети Вконтакте сообщество из города Иваново опубликовало новость о прощании с экипажем борта А-50У номер 42, который был сбит 23 февраля над территорией Краснодарского края РФ.
Россияне опубликовали список ликвидированных захватчиков:
- Боровиков Валерий, майор, командир;
- Чанцев Михаил, майор, помощник командира;
- Провалов Александр, капитан, штурман;
- Васильев Сергей, капитан, бортовой инженер;
- Хрулёв Дмитрий, прапорщик, старший воздушный радист;
- Федосов Сергей, майор, начальник расчета - старший смены;
- Рулюк Александр, майор, штурман наведения - оператор;
- Тельманов Валерий, лейтенант, штурман наведения - оператор;
- Белов Алексей, капитан, старший бортовой инженер - оператор;
- Солдаткин Егор, майор; бортовой инженер - оператор.
Собеседник сообщил, что эта информация соответствует действительности, но список может быть неполным.