Из-за взрыва БПЛА пострадала подстанция Укрэнерго

Из-за взрыва вражеского дрона повреждено оборудование одной из высоковольтных подстанций. Об этом информирует НЭК "Укрэнерго" в Фейсбуке.

"Вчера из-за взрыва российского БПЛА было повреждено оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго". Продолжаются аварийно-восстановительные работы" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Укрэнерго возобновили работу части оборудования на объектах в западном регионе, тем самым повысили надежность питания потребителей. Всего с 22 марта ремонтные бригады возобновили и заменили высоковольтное оборудование на подстанциях, позволяющее передать мощность около 2000 МВт.