В Германии частично разрешили употребление каннабиса

В Германии в понедельник, 1 апреля, вступил в силу закон, частично легализующий потребление каннабиса. Каннабис будет исключен из списка запрещенных веществ в законе о наркотиках Германии, и взрослым будет разрешено хранить и выращивать для себя определенное количество. Совершеннолетним будет позволено иметь с собой 25 граммов каннабиса - будь то марихуаны, гашиш в чистом виде, или хранить до 50 граммов дома, сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, будет разрешено выращивать для личных целей на своем частном огороде до трех кустов конопли. Правда, для этого нужно прежде всего объединиться с другими садовниками в некий "клуб любителей каннабиса" и получить разрешение местных властей - и на разведение конопли, и на хранение самого наркотика. Клубы будут организованы по принципу общества или кооператива, не ориентированных на получение прибыли. То есть, члены такого союза фактически будут покупать коноплю или гашиш сами у себя – максимум 50 граммов на члена клуба в месяц.

Можно будет курить каннабис в общественных местах, однако запрещено его употребление в радиусе 200 метров от входа в школы, детские сады, игровые площадки, молодежные и спортивные учреждения. Запрещается употреблять марихуану, находясь за рулем транспортного средства.

Сохраняются и наказания за злоупотребление. Тюремное наказание сроком до трех лет или денежные штрафы грозят тем, у кого обнаружат более 25 граммов марихуаны или более трех кустарников конопли в саду. В особо тяжелых случаях, если будет доказан факт торговли "излишками" наркотика, могут посадить и на пять лет.

В то же время лица, осужденные в прошлом за деяния, по новому закону не считающиеся преступлением, могут рассчитывать на реабилитацию и изъятие их судимости из центрального криминального реестра Германии.