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РФ имеет очень много планирующих бомб весом 1,5 тонны – Воздушные силы

РФ имеет очень много планирующих бомб весом 1,5 тонны – Воздушные силы
Фото: Rulexip

Российская Федерация имеет на вооружении очень много мощных 1500-килограммовых бомб, которыми пытается истощить украинскую систему ПВО. Об этом в эфире общенационального телемарафона отметил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает Укринформ.

«Это очень мощное оружие – 1500 кг достаточно, чтобы сложить полностью 9-этажный панельный дом или старую «хрущевку». Конечно, таких бомб в России очень много, и то, что они их используют, они пытаются истощить нашу систему ПВО. Основная наша задача сейчас – это бороться непосредственно с носителями, которые применяют эти бомбы, а именно самолеты Су-34 и Су-35. Конечно, это достаточно непростая задача, однако мы показали, что можем выполнять сейчас и такие сверхсложные операции» , - сказал Евлаш.

В то же время он подчеркнул, что Украина более нуждается в западных системах защиты.

«Нам нужно больше западных систем. К сожалению, мы сейчас не можем производить их самостоятельно. Поэтому в этом вопросе полагаемся на наших партнеров и очень благодарим их за поддержку», - отметил спикер.

Отвечая на вопрос об обстрелах Украины крылатыми ракетами «Калибр», Евлаш отметил, что это достаточно серьезное точное оружие.

«Конечно, это оружие имеет достаточно мощный эффект, в том числе оно остается достаточно точным. Наши подразделения ПВО уже неоднократно доказывали, и довольно часто мы сбивали 100 из 100% крылатых ракет типа "Калибр". Конечно, дальность их достаточно высока и позволяет покрывать почти всю территорию Украины. И применяем мы против этого разные силы и средства, в том числе подразделения РЭБ, которые достаточно умело позволяют бороться и сбивать эти ракеты с курса», - рассказал спикер.

Он добавил, что для сбития большого количества ракет необходимо и большое количество систем ПВО, которых так ожидает Украина.

Кроме того, Евлаш подтвердил, что сбивать российскую гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» может только комплекс Patriot, который неоднократно доказывал свою эффективность.

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