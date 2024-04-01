Россияне не способны использовать свои преимущества на фронте – Ходжес
Россия сохраняет количественное преимущество в военных, боеприпасах и оборудовании над Украиной, но ее способность использовать это преимущество ограничена, считает бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, сообщает Голос Америки.
Россия использует в разы больше артиллерийских снарядов и, по оценкам Британской разведки, Кремль, вероятно, вербует 30 000 новых военных в месяц. Для того чтобы снизить нехватку боеприпасов и военного оборудования в Украине, европейские страны активизируют поставки боеприпасов Украине, а Франция объявила о новых поставках военного оборудования.
Обозреватели много говорят о нехватке боеприпасов в Украине, потерях среди военных, потере Авдеевки, но так часто слышать о "настоящих проблемах", которые Россия имеет со своим войском, сказал Ходжес в подкасте Silicon Curtain. В частности, россияне не способны в полной мере использовать это преимущество, считает эксперт.
"Авдеевка упала 5 недель назад, а россияне не смогли этого воспользоваться, потому что не имеют возможности", - отмечает он.
Относительно преимущества России в боеприпасах, Ходжес указывает, что объявляемые соотношения артиллерийских снарядов России к Украине как 5:1 или 10:1 "воспринимаются как данность".
"Возможно это иногда и так, но у них нет способности эксплуатировать это. Потому что россияне потеряли очень много опытных офицеров и сержантов", - говорит он.
"Война – это не только о математике и кто имеет больше людей – мы проиграли во Вьетнаме и в Афганистане", – говорит Ходжес о США.
Украинцы гораздо более мотивированы, чем россияне, отмечает он.
"Украинцы защищают свою Родину, знают местность лучше, чем кто-либо, а россияне - оккупанты и захватчики. Не думаю, что россиян, которые хотят там быть (на фронте с Украиной - ред), хватит даже на один школьный автобус", - добавляет он.
Способна ли Россия воплотить свои планы и создать новые подразделения
20 марта российский министр обороны Шойгу заявил о планах до конца года создать две дополнительные общевойсковые армии, тридцать подразделений, включая четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад.
Годжес выразил сомнение в способности России выполнить свои планы по созданию новых подразделений.
"Они потеряли так много людей. У них нет возможности научить новые 300 000. Они объявляют, что создали две новые армии – это ложь. Они это объявили, но их не существует и точно они еще не являются боеспособными формированиями", – добавляет эксперт.