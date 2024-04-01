Спикер Палаты представителей встретится с конгрессвумен, инициировавшей его отставку

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что планирует встретиться с конгрессвуменом и трамписткой Марджори Тейлор Грин, которая инициировала его отставку, сообщает Европейская правда.

В интервью телеканалу Fox News Джонсон заявил, что они с Грин собираются поговорить в начале этой недели после обмена текстовыми сообщениями в воскресенье.

"Марджори Тейлор Грин подала ходатайство (об отставке), которое не голосуют автоматически. Оно просто есть. И оно разочаровано" , - отметил Джонсон, имея в виду, что конгрессвумен недовольна компромиссом с демократами, достигшим для одобрения пакета по финансированию правительства.

По его словам, он согласен с Грином по некоторым вопросам, но отстаивал достижение договоренностей по законопроектам, которые в итоге позволили избежать остановки работы правительства.

"Это не идеальные законопроекты, которые мы с вами и Марджори разработали, если бы могли сделать это по-другому. Но с наименьшим преимуществом в истории США мы иногда получаем законы, которые нам не нравятся" , - указал Джонсон.

Спикер указал, что разногласия внутри Республиканской партии работают в пользу демократов, ведь это усложняет ему получение любых рычагов влияния на них.

Ранее после одобрения бюджета в Палате представителей трампистка Марджори Тейлор Грин инициировала отставку спикера Джонсона, обвинив его в том, что он "слишком многое отдал" президенту Джо Байдену и демократам во время переговоров о финансировании правительства. Неизвестно, удастся ли ей собрать достаточно голосов для своей инициативы.

По данным CNN, Джонсон работает над предоставлением финансовой поддержки Украины, понимая, что ему грозит отставка трампистского крыла его Республиканской партии.

Спикер Палаты представителей ожидает, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых возможно выделение помощи в кредит.