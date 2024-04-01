Российские войска продолжают продвижение в сторону Часового Яра

Российские оккупационные войска продвинулись восточнее города Часов Яр в Донецкой области.﻿ Украинский информационный ресурс DeepState обновил свои карты, свидетельствующие, что оккупанты продвинулись восточнее города, сообщает Цензор.НЕТ.

DeepState

В отчете Американского института изучения войны (ISW) со ссылкой на командира украинского батальона БПЛА сообщили, что российские войска сосредотачивают свои удары в направлении Часового Яра, поскольку город расположен на господствующей высоте.

"31 марта продолжались позиционные бои вблизи Бахмута, однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. Российский военный блогер утверждал, что российские войска продвинулись вблизи Богдановки (к северо-западу от Бахмута), хотя ISW не нашло доказательств этого утверждения" , - отметили там.

ISW

В то же время корреспондент Громадського радіо Янина Львутина, которая недавно вернулась из Часового Яра, заявила, что в городе остаются около 800 гражданских жителей.

"Пока оккупанты очень сильно обстреливают населенный пункт. Из того, что нам известно, они пытаются продвинуться поближе к городу. Желание оккупантов — захватить Часов Яр и отрезать дорогу, которая соединяет Бахмут и Часов Яр и идет дальше в Константиновку.