В агрокомитете Рады рассказали, как вырастут цены на продукты весной

Нынешней весной стоимость основных продуктов вряд ли изменится, считает народный депутат от "Слуга Народа" и член комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук.

Нардепа цитирует сайт "Слуги народа".

"По моему мнению, кардинального повышения цен на продукты не произойдет. Овощи, которые зиму хранились в овощехранилищах, начнут дешеветь. В частности, уменьшается цена на картофель и лук по сравнению с январем" , - сказал парламентарий.

Также, по его словам, будут дешеветь яйца из-за того, что в весенне-летний период появляется много домашней продукции. Кроме того, несмотря на войну, в центральных и западных областях Украины появились фермерские хозяйства, которые по качеству и цене конкурируют с крупными производителями.