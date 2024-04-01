У омбудсмена рассказали, где больше всего РФ казнила украинских военных

Больше всего случаев казней российскими оккупантами украинских военнопленных было зафиксировано на Авдеевском направлении. Об этом в эфире Радио Свободы заявил представитель Уполномоченного по правам человека в системе органов сектора безопасности Александр Кононенко, сообщает Лига.net.

"Больше всего эти факты были зафиксированы на Авдеевском направлении. Один из самых известных таких эпизодов – это позиция "Зенит". Что касается казней, когда военный находится в плену – к сожалению, эти факты фиксируются, начиная с Еленовки. Это продолжает происходить" , – сказал он.

Ранее мониторинговая миссия Организации объединенных наций по правам человека в Украине опубликовала отчет, согласно которому известно о 32 украинских военнопленных, казненных Россией в течение зимы.

Отвечая на вопросы, какие существуют механизмы у Украины, чтобы защитить своих военных в российском плену, Кононенко сказал:

"К сожалению, это очень болезненная тема <...> Фактически, кроме международного давления, постоянного обнародования информации, больше нет способов защитить наших военнопленных ".

По его словам, отчет ООН сделан на основании данных, предоставленных только Украиной.