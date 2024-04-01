Россия будет высказывать "позицию" по поводу истечения пятилетнего срока полномочий президента Владимира Зеленского, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков со ссылкой на пропагандистов "Кремлевского пула".

"В Кремле помнят о том, что 20 мая истекает срок полномочий президента Украины, и будут анализировать ситуацию, чтобы заявить о своей позиции" , — сказал Песков.

Отметим, в Украине 31 марта должны были состояться президентские выборы, однако они были отменены в связи с введением военного положения из-за полномасштабного вторжения России.