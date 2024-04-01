Россия обходит санкции, используя посредников и криптовалюту - WSJ

Российские посредники использовали криптовалюту tether во избежание санкций США и покупали детали для беспилотников и другого высокотехнологичного оборудования. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Зеркало недели.

Российский контрабандист в Китае получил запрос от производителя легендарного АК-47. Крупнейшему производителю стрелкового оружия, концерну "Калашников", требовались детали для беспилотников. Контрабандист Андрей Зверев передал заказ, сделанный в конце 2022 года, гонконгскому дистрибьютору электроники. США пытались прекратить подобные соглашения, а также китайские банки, опасающиеся санкций, блокировали платежи из России.

Поэтому Зверев использовал криптовалюту tether, чтобы перевести миллионы долларов от "Калашникова" к поставщику. Для военной машины Путина tether стал незаменимым. Стейблкоин помогает российским компаниям обходить западные санкции и закупать товары двойного назначения, которые используются для беспилотников и другого высокотехнологичного вооружения. Импортеры, работающие с такими товарами, переводят рубли на счета в российских банках, которыми управляют посредники, конвертирующие рубли в tether и выплачивающие местную валюту своим иностранным поставщикам в таких странах, как Китай и Ближний Восток, отмечает издание.

"Россия все чаще прибегает к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти американские санкции и продолжить финансирование своей войны против Украины" , — говорится в заявлении заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона.

В декабре прошлого года компания Tether Holdings заявила, что начала добровольную политику относительно замораживания цифровых кошельков, используемых для перевода ее токенов, связанных с находящимися под санкциями организациями. Газета The Wall Street Journal проверила детали рассказа Зверева, взяв интервью у его помощников и изучив российские импортные и налоговые документы. Записи показали цепочку поставок электроники, связывающей гонконгского поставщика Зверева, компанию Kynix Semiconductor, и основную дочернюю компанию "Калашникова" по производству беспилотников.

Поскольку китайский экспорт изменил глобальную торговлю потребительскими товарами, Зверев наладил связи с местными фабриками и организовал маршруты поставок в Россию, что позволило компаниям избежать уплаты российских таможенных пошлин. Зверев предпочитал tether перед традиционными банками, потому что он был анонимным.

В апреле 2023 года Сергей Менделеев, бывший московский чиновник и основатель криптовалютной биржи Garantex, собрал в Telegram несколько опытнейших российских криптовалютчиков, чтобы обсудить проблемы импортеров. Он переадресовал вопрос об их платежах в Китай Звереву.

Менделеев, вскоре покинувший Garantex, сообщил, что запускает свою собственную платежную компанию Exved, чтобы помочь импортерам платить иностранным поставщикам в течение нескольких часов спустя tether. Позже Менделеев заявил, что Exved ежемесячно обрабатывал российские внешнеторговые платежи на сотни миллионов долларов сразу после начала своей деятельности.

После февраля 2022 года Зверев начал организовывать транспортировку электроники из Китая в Россию в рамках так называемой правительственной программы параллельного импорта, введенной для ввоза продукции, необходимой России, без согласия производителей. Купленную им электронику грузили на грузовики, часто в Шэньчжэне или Гуанчжоу, и отправляли в Россию через Кыргызстан и Казахстан.

Зверев продолжал использовать Garantex, а также другие фирмы-посредники для конвертации рублей клиентов в tether, переводя криптовалюту в блокчейн-систему Tron, отличающуюся повышенной конфиденциальностью и низкими комиссиями. Он обменивал tether на юане у внебиржевых брокеров в Гонконге, а затем переводил деньги поставщикам местным банковским переводом.

В декабре США ужесточили контроль над российской военной промышленностью, когда Министерство финансов ввело новые ограничения, называемые вторичными санкциями, для иностранных финансовых институтов. Менделеев же, основатель Garantex, заявил в январе, что tether уже доказал свою полезность для импортеров в обходе вторичных санкций в других странах.