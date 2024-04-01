Кличко считает, что РФ может повторить наступление на Киев – Bild

Если поддержка Запада прекратится, Киев снова может стать мишенью для российских сухопутных войск﻿. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild, сообщает Деловая столица.

"Киев был и остается целью для Путина, потому что столица – сердце страны. Но мы гораздо лучше подготовлены, чем два года тому назад. Если путин примет это решение, это будет кровавое решение" , – заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева также заявил, что для защиты своих территорий Украине нужно больше оружия. И назвал разговоры о переговорах и о "замораживании" войны неприемлемыми для украинцев.

"Это неправильное отношение. Нам нужно больше поддержки. Никаких территорий мы россии не отдадим. Это не может быть компромиссом. Нам срочно нужно больше противовоздушной обороны, больше зенитных ракет!", – подчеркнул Виталий Кличко.