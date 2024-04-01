Турецкая лира подешевела после победы оппозиции на выборах

Турецкая лира потеряла свою стоимость после того, как партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела поражение на местных выборах в воскресенье. Оппозиция одержала победу во многих турецких городах, включая Стамбул и Анкару.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Так, лира подешевела на 0,2% до 32,4 за доллар, что стало рекордно низким уровнем на момент закрытия торгов. В этом году валюта уже потеряла около 9% своей стоимости, что делает ее второй по величине девальвацией среди валют развивающихся стран, после чилийского песо.

"Поражение Эрдогана на местных выборах не должно подорвать макрополитику (пока). Борьба с инфляцией сейчас является политическим, а также экономическим приоритетом, и это должно стать основой для коррекции ортодоксального политического курса в краткосрочной перспективе" , - написал в своем отчете стратег Tellimer Хаснаин Малик.

Инвесторы положительно оценили поворот к более жесткой монетарной политике, направленной на обуздание инфляции, даже несмотря на то, что она вредит экономическому росту и делает кредитование почти невозможным для большинства граждан. С момента изменения политики после прошлогодних президентских выборов иностранные инвесторы приобрели турецкие облигации и акции на сумму 4,9 миллиарда долларов США.