СБУ объявила еще одно подозрение российской пропагандистке Симоньян

Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления российской пропагандистки Маргариты Симоньян, которая призывала к геноциду украинцев, сообщает Украинская правда.

Главному редактору пропагандистского телеканала Russia today инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганду войны, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников и публичные призывы к геноциду.

По данным следствия, она одной из первых поддержала полномасштабное вторжение РФ и военные преступления российских оккупантов.

Во время выступления на одном из таких шоу 23 декабря 2023 года она публично призвала к физическому уничтожению патриотически настроенной части украинского народа - жителей западных регионов Украины.

Российская пропагандистка неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Фигурантка регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде "авторских" сообщений на собственном Телеграмм-канале и в эфирах российских телеканалов.

Прежде всего речь идет о ее участии в телевизионной передаче еще одного враждебного пропагандиста - Владимира Соловьева.

Напомним, в марте 2023 года Симоньян уже было сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.