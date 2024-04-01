В РФ увидели "космические технологии" в беспилотниках ВСУ
Россияне заявляют, что обнаружили в украинских беспилотниках материалы и технологии, которые используются в «марсианской миссии NASA». Об этом со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений Дмитрия Кузякина утверждают кремлевские пропагандистские ресурсы, сообщает Новое время.
Как сообщается, речь идет, в частности, об аккумуляторах, которые были обнаружены в дронах ВСУ.
«Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии NASA», — рассказал Кузякин.
Кроме того, по его словам, в украинских дронах также обнаружены «алюминиевые сплавы, которые США применяют в космической программе».
В то же время каких-либо доказательств своих слов Кузякин, естественно, не предоставил.
И хотя его заявление может показаться всего лишь первоапрельской шуткой, распространено оно было еще накануне, 31 марта.