В РФ увидели "космические технологии" в беспилотниках ВСУ

Россияне заявляют, что обнаружили в украинских беспилотниках материалы и технологии, которые используются в «марсианской миссии NASA».﻿ Об этом со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений Дмитрия Кузякина утверждают кремлевские пропагандистские ресурсы, сообщает Новое время.

Как сообщается, речь идет, в частности, об аккумуляторах, которые были обнаружены в дронах ВСУ.

«Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии NASA» , — рассказал Кузякин.

Кроме того, по его словам, в украинских дронах также обнаружены «алюминиевые сплавы, которые США применяют в космической программе».

В то же время каких-либо доказательств своих слов Кузякин, естественно, не предоставил.

И хотя его заявление может показаться всего лишь первоапрельской шуткой, распространено оно было еще накануне, 31 марта.