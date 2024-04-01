Европейские военные не будут воевать в Украине – МИД Эстонии

Военные европейских стран не будут воевать в окопах в Украине, но есть возможность их командировки в Украину для ускорения обучения украинских военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью австрийской газете Die Presse, сообщает Лига.net.

Он отметил, что сейчас "реальность такова, что каждая страна-член НАТО уже имеет военный персонал в Украине, например, военных атташе или людей, которые время от времени приезжают в Украину". А то, что предлагал французский лидер Эмманюэль Макрон – "касалось в основном сферы обучения".

По словам Певкура, речь идет исключительно о проведении обучения украинских военных на территории Украины. Он привел примеры того, что ВСУ обучаются в Великобритании, в Эстонии и Польше.