РФ атакует авиацией Змеиный для срыва морского коридора – Гуменюк

Российские оккупационные войска, которые не могут контролировать северо-западную часть Черного моря корабельно-катерным составом, время от времени пытаются демонстрировать свое господство в воздухе и направляют управляемые ракеты по острову Змеиный. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает Укринформ.

"Что касается острова Змеиный, здесь понятно, что в условиях, когда враг не может контролировать северо-западную часть Черного моря корабельно-катерным составом, они пытаются давить авиацией. Они пытаются время от времени демонстрировать свое господство хотя бы в воздухе".

И были случаи, когда самолетами тактической авиации они проводили там и разведку, и попытки направить туда управляемые авиационные ракеты, которые не имели успеха, как правило, теряли боевую способность еще над акваторией моря" , - подчеркнула Гуменюк.