НАПК завершило прием деклараций чиновников за 2023 год
До 31 марта, когда заканчивается период подачи деклараций за отчетный период 2023 года, публичные служащие подали более 664 тысяч документов. Об этом заявили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщает Экономическая правда.
Для сравнения, за предыдущую кампанию, которая включала сразу два отчетных периода (за 2021 и 2022 годы) и проходила после восстановления декларирования было подано 744,6 тыс. и 712,9 тыс. соответственно.
В НАПК напомнили, что при допущении ошибки при заполнении деклараций, у публичных служащих есть возможность в течение 30 дней со дня подачи декларации подать исправленную декларацию, но сделать это можно только один раз.
В начале этого года НАПК начало осуществлять полные проверки деклараций с применением нового риск-ориентированного подхода к процессу отбора деклараций. По результатам оценки рисков декларации будет выбираться способ проверки - автоматизированная или уполномоченным лицом НАПК.
Процесс оценки рисков представленных деклараций еще продолжается. Устойчивый рейтинг деклараций по показателям риска от большего к меньшему ожидается примерно через месяц.
По состоянию на 1 апреля 2024 года начато 312 полных проверок, завершена проверка 13 деклараций, по результатам которых выявлены недостоверные сведения на более чем 9 млн грн.
Автоматизированную проверку прошли около 160 тыс. деклараций, поданных за отчетный период 2021 года и более 137 тыс. деклараций за 2022 год. Это почти треть деклараций, которые проходили автоматизированную проверку.