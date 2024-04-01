В МИД Германии заявили об усилении дезинформации РФ относительно Украины в Европе

В Германии заявляют о всплеске дезинформационной кампании РФ в Европе, направленных на подрыв поддержки Украины. Об этом в интервью Financial Times рассказал руководитель департамента культуры и коммуникации Министерства иностранных дел Германии Ральф Бесте, сообщает Европейская правда.

Бесте отметил, что российские кампании дезинформации стали более масштабными, искусными и незаметными.

"Это безусловная угроза, которую мы должны воспринимать серьезно. В целом, (наблюдается) рост изощренности и влияния по сравнению с тем, что мы видели раньше" , – отметил немецкий дипломат.

По его словам, Россия сочетает большую изощренность и правдоподобность своих сообщений с автоматизацией, чтобы сделать свои атаки более эффективными и такими, который было бы трудно противодействовать.

"Вероятно, происходит много такого, чего мы даже не видим. Все больше и больше разговоров происходит в частных ... каналах Telegram и WhatsApp. Очень трудно понять, что там происходит" , – добавил Бесте.

В его департаменте есть специальное подразделение, которое возглавляет усилия немецкого правительства по отслеживанию и пресечению информационных операций России за рубежом.

Бесте подчеркнул, что россияне "ищут трещины сомнений или чувства тревоги и пытаются их расширить".

В этом году его департамент разоблачил одну из крупнейших попыток манипулирования немецким общественным мнением на платформе социальной сети Twitter (X).

Сеть из более 50 тысяч фейковых аккаунтов, которые публиковали до 200 тысяч постов в день, пыталась убедить немцев в том, что правительственная помощь Украине подрывает немецкое благосостояние и угрожает ядерной войной.

Сеть пыталась "отмыть" такие заявления, подавая их так, будто они были опубликованы как мнения авторитетных новостных изданий, таких как Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung. Также была попытка усилить уже имеющиеся антиукраинские взгляды и сделать их более распространенными.

Противодействовать таким усилиям трудно, сказал Бесте, и это свидетельствует о том, насколько Россия продвинулась вперед со времен печально известных "фабрик троллей", которые использовали реальных людей для распространения фейков часто неуклюжим и очевидным способом.