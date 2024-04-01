В МИД Китая заявили о готовности сотрудничать с ЕС, о войне в Украине не упоминали

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай и Европейский Союз являются стратегическими партнерами, общие интересы которых значительно преобладают, и заверил в готовности развивать всестороннее взаимодействие с блоком, не упомянув при этом о войне. Заявление он сделал на пресс-конференции в Пекине по результатам переговоров с французским коллегой Стефаном Сежурном, сообщает Укринформ.

"С начала этого года обмены между Китаем и ЕС на всех уровнях полностью возобновлены, активизировалось сотрудничество и в Евросоюзе растет рациональное понимание Китая и желание сотрудничать с Китаем" , - сказал Ван.

По его словам, "некоторые дальновидные люди в Европе" считают, что отделение от Китая составляет реальные риски, факты же показали, что Китай является партнером для ЕС, а не противником.

"В этом вопросе позиция Китая очень четкая, то есть открытость приносит прогресс, а изоляция неизбежно приведет к отсталости" , – отметил глава китайской дипломатии.

Он заявил, что правительство Китая постоянно облегчает доступ к внутреннему рынку, оптимизирует трансграничные потоки данных и способствует обменам между людьми.

"Решимость Китая расширять открытость и углублять взаимовыгодное сотрудничество с Евросоюзом не изменится. Мы готовы работать с ЕС как с постоянным партнером в экономической и торговой сферах, приоритетным партнером в научной и технологической сфере и надежным партнером в производстве и снабжении Китая" , - заявил глава МИД.

В то же время он не упомянул о российском вторжении в Украину. ЕС постоянно призывает Пекин оказать давление на Москву и заставить прекратить войну. Главы Евросоюза также неоднократно предостерегали Китай, что будущее его отношений с ЕС будет напрямую зависеть от участия в прекращении российского вторжения в Украину.