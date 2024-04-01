В Германии призывают ускорить процесс трудоустройства украинцев

Ассоциация городов и муниципалитетов Германии призывает ускорить интеграцию украинских беженцев на рынке труда, позволив им трудоустраиваться без знания немецкого языка, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает tagesschau.

По словам генерального директора ассоциации Андре Бергеґґер, немецкие власти должны ускорить процесс интеграции украинцев на рынке труда, изменив правила трудоустройства беженцев.

"Мы все еще слишком забюрократизированы и негибкие, когда речь идет об интеграции рынка труда. Должна быть возможность устроиться на работу без предварительного прохождения языковых и интеграционных курсов" , - отметил Бергеггер.

Он также призвал к тому, чтобы интеграционные мероприятия и изучение языка можно было проходить одновременно с трудоустройством. Поскольку количество предлагаемых интеграционных курсов стагнирует, власть должна быть готова к тому, что беженцы из Украины будут продолжать прибывать.

"Также маловероятно, что большинство украинцев вернутся на родину в ближайшем будущем. Поэтому нам нужны устойчивые интеграционные структуры для этой группы" , - добавил Бергеггер.

Напомним:

На конец января 2024 года за границей из-за войны находится 4,9 млн украинцев. От 1,4 до 2,3 млн человек могут остаться за пределами Украины.