Генштаб: Враг 18 раз пытался атаковать на Новопавловском направлении

На фронте за минувшие сутки зафиксировали 61 боевое столкновение. В общем, враг нанес 7 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 1 апреля.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ, 1 составу боеприпасов и 1 району сосредоточения личного состава врага.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении наши воины отразили 8 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Спорное, Ивано-Дарьевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 1 атаку позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.